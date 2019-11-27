В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
В украинских школах появится новый предмет
В украинских школах появится новый предмет
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Роман Труба: "Я не здамся!"
Роман Труба: "Я не здамся!"
ГлавнаяПолитика

Путин призвал не зацикливаться на проблемах Украины

"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

Путин призвал не зацикливаться на проблемах Украины
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам не зацикливаться на украинской проблематике.

Об этом он сказал, общаясь с жителями Санкт-Петербурга, пишет Интерфакс.

Один из тех, кто обращался к Путину, был особенно активен и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Выслушав его, Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

"Так президент солидаризировался с точкой зрения ряда аналитиков о том, что украинская тематика стала занимать в российских СМИ слишком много места", - отмечает агентство.

Напомним, ранее Путин осудил российские СМИ, которые выставляют Украину в негативном свете.

Также недавно президент РФ назвал президента Украины Владимира Зеленского симпатичным и искренним человеком

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также