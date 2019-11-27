Путин призвал не зацикливаться на проблемах Украины

"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам не зацикливаться на украинской проблематике.

Об этом он сказал, общаясь с жителями Санкт-Петербурга, пишет Интерфакс.

Один из тех, кто обращался к Путину, был особенно активен и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Выслушав его, Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

"Так президент солидаризировался с точкой зрения ряда аналитиков о том, что украинская тематика стала занимать в российских СМИ слишком много места", - отмечает агентство.

Напомним, ранее Путин осудил российские СМИ, которые выставляют Украину в негативном свете.

Также недавно президент РФ назвал президента Украины Владимира Зеленского симпатичным и искренним человеком.