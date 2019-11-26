Протестующие пытались прорваться в НБУ
Протестующие пытались прорваться в НБУ
"Нафтогаз" готов принять $3 млрд долга "Газпрома" поставками газа
"Нафтогаз" готов принять $3 млрд долга "Газпрома" поставками газа
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Блумберг баллотируется в президенты США. Что это меняет?
Блумберг баллотируется в президенты США. Что это меняет?
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
Глава Национальной службы здоровья подал в отставку (обновлено)
Глава Национальной службы здоровья подал в отставку (обновлено)
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
ГлавнаяПолитика

Сенцов в Европарламенте: я не верю Путину и призываю вас не верить ему (обновлено)

Бывший политзаключенный призвал не договариваться с Россией в ущерб Украине.

Фото: twitter.com/Europarl_EN

Украинский режиссер Олег Сенцов призвал европейских политиков не верить президенту России Владимиру Путину и не договариваться с ним в обход Украины.

Об этом он сказал во время речи в Европейском парламенте, где он выступил как лауреат премии Сахарова 2018 года.

"Сейчас ведутся много разговоров по поводу примирения с Россией, каких-то переговоров. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях, хотят влиять на европейскую и мировую политику своим силовым методом", - сказал Сенцов.

Он отметил, что у Европейского союза сейчас много внутренних проблем, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что приходится переживать Украине.

"В ЕС сейчас много внутренних споров, разногласий, конфликтов. Как развиваться, как реформироваться, что делать дальше? Как говорят у нас: нам бы ваши проблемы. У нас все намного тяжелее. У нас старая коррупционная система в стране, которая до сих пор не изменена. У нас вооруженная агрессия, каждую неделю гибнут военные. Это другой уровень проблем", - сказал он.

Сенцов подчеркнул, что Украина рассчитывает на Европейский союз и у нее нет другого пути развития, кроме как интеграции с ЕС.

"Страна, которая, наверное, сейчас является самым большим еврооптимистом в мире - это Украина. Для нас нет другого пути развития, другого выхода. Это вопрос выживания как для страны. Поэтому каждый раз, когда кто-то из вас будет думать, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине, о сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах и которых могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татарах, которые могут быть арестованы прямо в этот момент", - сказал он.

Сенцов также поблагодарил Европарламент за премию Сахарова.

"Андрей Сахаров, Нельсон Мандела, Вацлав Гавел... Я никогда не мог себе представить, что когда-нибудь мое имя будут ставить в один ряд с этими людьми. Это большая честь и большая ответственность. Спасибо вам за это", - сказал режиссер.

Сенцов закончил свою речь словами "Слава Украине".

Обновление 14:41. Позже на пресс-конференции в Европарламенте Сенцов развил мысль, почему Путину нельзя верить.

Он сказал, что российский президент прошел школу ФСБ и ведет "двойную, тройную игру" за маской.

"Почему мы не верим [Путину]? Я вот из Крыма родом. Крым в разные времена принадлежал очень разным государствам, переходил из одних рук в другие. И после раздела Советского Союза было решение остаться в границах республик, то есть Крым остается украинским. Был подписан договор, был подписан Беловежский меморандум, всех всё устраивало. Путин за два года до событий 14 года приезжал в Крым на фестиваль, пел украинские песни на украинском языке, говорил, что Крым - это Украина, что мы братские народы, что дружба навсегда. Изливался в любви, когда его все устраивало и вся Украина была подчинена. Как только мы решили, что не будем его слушаться, а хотим строить свою страну по европейским принципам, все это было отброшены, маски сброшены, он напал на нас, когда у нас проходила смена правительства, когда у нас было практически безвластие в стране. Подло, исподтишка забрал всё. Как мы можем ему после этого верить?" - сказал он.

По словам Сенцова, не должна верить Путину и Великобритания, где Россия пыталась отравить неугодного человека, а потом начала всё отрицать.

"То же самое делает в Украине. Ввели войска, вооружают сепаратистов, поставляют им тяжелое вооружение, 13 тысяч погибших, а они говорят: это не мы. Боинг малазийский сбили! Есть уже расследование, 9 марта  следующего года суд - всё, доказательства видны, откуда приехал Бук, кто нажимал на кнопку, отдавал приказ. Что, Путин не в курсе был этой ситуации? Как ему можно после этого верить?" - сказал Сенцов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также