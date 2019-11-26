Сенцов в Европарламенте: я не верю Путину и призываю вас не верить ему (обновлено)

Фото: twitter.com/Europarl_EN

Украинский режиссер Олег Сенцов призвал европейских политиков не верить президенту России Владимиру Путину и не договариваться с ним в обход Украины.

Об этом он сказал во время речи в Европейском парламенте, где он выступил как лауреат премии Сахарова 2018 года.

"Сейчас ведутся много разговоров по поводу примирения с Россией, каких-то переговоров. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях, хотят влиять на европейскую и мировую политику своим силовым методом", - сказал Сенцов.

Он отметил, что у Европейского союза сейчас много внутренних проблем, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что приходится переживать Украине.

"В ЕС сейчас много внутренних споров, разногласий, конфликтов. Как развиваться, как реформироваться, что делать дальше? Как говорят у нас: нам бы ваши проблемы. У нас все намного тяжелее. У нас старая коррупционная система в стране, которая до сих пор не изменена. У нас вооруженная агрессия, каждую неделю гибнут военные. Это другой уровень проблем", - сказал он.

Сенцов подчеркнул, что Украина рассчитывает на Европейский союз и у нее нет другого пути развития, кроме как интеграции с ЕС.

"Страна, которая, наверное, сейчас является самым большим еврооптимистом в мире - это Украина. Для нас нет другого пути развития, другого выхода. Это вопрос выживания как для страны. Поэтому каждый раз, когда кто-то из вас будет думать, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине, о сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах и которых могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татарах, которые могут быть арестованы прямо в этот момент", - сказал он.

Сенцов также поблагодарил Европарламент за премию Сахарова.

"Андрей Сахаров, Нельсон Мандела, Вацлав Гавел... Я никогда не мог себе представить, что когда-нибудь мое имя будут ставить в один ряд с этими людьми. Это большая честь и большая ответственность. Спасибо вам за это", - сказал режиссер.

Сенцов закончил свою речь словами "Слава Украине".

After five years in prison for protesting Russia's illegal annexation of Crimea, Oleg Sentsov is picking up Parliament's 2018 Sakharov Prize. Follow the ceremony live 👇 https://t.co/bFKLJMXizj — European Parliament (@Europarl_EN) November 26, 2019

Обновление 14:41. Позже на пресс-конференции в Европарламенте Сенцов развил мысль, почему Путину нельзя верить.

Он сказал, что российский президент прошел школу ФСБ и ведет "двойную, тройную игру" за маской.

"Почему мы не верим [Путину]? Я вот из Крыма родом. Крым в разные времена принадлежал очень разным государствам, переходил из одних рук в другие. И после раздела Советского Союза было решение остаться в границах республик, то есть Крым остается украинским. Был подписан договор, был подписан Беловежский меморандум, всех всё устраивало. Путин за два года до событий 14 года приезжал в Крым на фестиваль, пел украинские песни на украинском языке, говорил, что Крым - это Украина, что мы братские народы, что дружба навсегда. Изливался в любви, когда его все устраивало и вся Украина была подчинена. Как только мы решили, что не будем его слушаться, а хотим строить свою страну по европейским принципам, все это было отброшены, маски сброшены, он напал на нас, когда у нас проходила смена правительства, когда у нас было практически безвластие в стране. Подло, исподтишка забрал всё. Как мы можем ему после этого верить?" - сказал он.

По словам Сенцова, не должна верить Путину и Великобритания, где Россия пыталась отравить неугодного человека, а потом начала всё отрицать.

"То же самое делает в Украине. Ввели войска, вооружают сепаратистов, поставляют им тяжелое вооружение, 13 тысяч погибших, а они говорят: это не мы. Боинг малазийский сбили! Есть уже расследование, 9 марта следующего года суд - всё, доказательства видны, откуда приехал Бук, кто нажимал на кнопку, отдавал приказ. Что, Путин не в курсе был этой ситуации? Как ему можно после этого верить?" - сказал Сенцов.