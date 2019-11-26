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Порошенко встретился в Канаде с инициатором украинско-канадских военных учений

Порошенко также подчеркнул важность продолжения помощи канадской стороны в усилении устойчивости Украины

Порошенко встретился в Канаде с инициатором украинско-канадских военных учений
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины Петр Порошенко, депутат от партии "Европейская солидарность" во время визита в Канаду встретился с премьер-министром провинции Альберта Джейсоном Кенни. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Петр Порошенко выразил глубокую благодарность Канаде за постоянную поддержку Украины в борьбе за независимость, суверенитет, территориальную целостность и противодействия российской агрессии. Пятый Президент отметил весомый личный вклад Джейсона Кенни в развитие новой украинской армии, поскольку именно по его инициативе как тогдашнего министра национальной обороны Канады в апреле 2015 года была начата программа тренировок украинских войск канадскими вооруженными силами UNIFIER", - сообщили в пресс-службе.

Во время встречи Порошенко подчеркнул важность продолжения помощи канадской стороны в усилении устойчивости Украины путем активизации военных учений, углублении военно-технического сотрудничества и торговли оборонным летальным вооружением.

"Особое внимание было обращено на сохранение санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, а также активизации противодействия дезинформации российских кампаний в западных странах. Петр Порошенко также отметил, что Украина традиционно пользуется двухпартийной поддержкой в Канаде", - говорится в сообщении.

Во время встречи были обсуждены также вопросы деятельности украинской общины в провинции Альберта и пути улучшения ее образовательных, культурных и экономических возможностей, а также изучение украинского языка.

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