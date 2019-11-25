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​Порошенко рассказал о своих встречах с Джулиани

"Господин Джулиани обещал мне поднять уровень нашего сотрудничества".

​Порошенко рассказал о своих встречах с Джулиани
Фото: VOA

Президент Петр Порошенко на форуме по международной безопасности в Канаде рассказал, что дважды встречался с адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Господин Джулиани обещал мне поднять уровень нашего сотрудничества в кибербезопасности", - сказал он.

На вопрос, просил ли Джулиани что-то в обмен на эти встречи, Порошенко ответил: "Я президент Украины, большой европейской нации и страны. Я не могу представить со мной такого типа разговора как с президентом".

По его словам, на встречах с Джулиани не поднимался ни вопрос Burisma, ни Байденов.

Напомним, что Джулиани - ключевой фигурант так называемого "Украинагейта" - политического скандала вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. 

Осенью 2019 года демократы из Палаты представителей начали процедуру импичмента в отношении Трампа, узнав о том, что он оказывал давление на Зеленского, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена во время его работы в компании Burisma Николая Злочевского.

Джулиани как доверенное лицо Трампа в течение последнего времени вел активность с целью убедить украинские власти в необходимости провести расследование в отношении Burisma.

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