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Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком

Эдуард Матюха вернулся в Киев после 5 лет работы в "ДНР".

Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Эдуард Матюха
Фото: gorlovka.ua

В Киев вернулся сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Эдуард Матюха, который более пяти лет работал на оккупированном Донбассе.

Одно время он был даже "народным мэром" оккупированной Горловки, а после этого занимал высокие посты в Коммунистической партии самопровозлашенной "ДНР", сообщает ТСН.

По словам Матюхи, пять лет он провел в Горловке без семьи. Жена ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев с глубокой раной, что ее Эдуард работает на оккупантов.

В мае 2014 года в Горловке Эдуарда Матюху выбрали "исполняющим обязанности мэра". Он крайне недолго возглавлял Горловку - вокруг него вспыхнул конфликт между боевиками. "Собственно, это и было его первым крупным заданием от Главного управления разведки", - говорится в сюжете.

"Мэрство" вызвало конфликт между Безлером и другими группировками, что повлекло выход Стрелкова в город Донецк. Этот искусственно созданный конфликт сделал возможным конфликты между группировками в городах Славянск, Донецк и Горловка", - рассказал Матюха.

Затем он стал первым секретарем горкома Компартии, и на этом посту начал заводить контакты с московскими коммунистами - Геннадием Зюгановым и его партией. Так разведчик выяснил истинную роль КПРФ в восстановлении новой русской империи.

"Именно зюгановская партия стала для Кремля платформой для всех пророссийских анклавов в других странах. Абхазия, Приднестровье, Северная Осетия, фейковые "ДНР" и "ЛНР" - все они координируются Кремлем через коммунистов. Назначено ответственное лицо - депутат Госдумы Российской Федерации Тайсан Казбек Кучукович", - сообщает ТСН.

С Тайсаевым и другими российскими коммунистами Эдуард формировал так называемые гумконвои, и так узнал, что одна из их задач - отправлять боевикам наличные.

По словам представителей Минобороны, благодаря усилиям Матюхи в Украине получили доступ к планам применения других частей и соединений Южного военного округа РФ против нашего государства.

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