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Россия анонсировала новую встречу по транзиту газа через Украину

Глава российского Минэнерго заявил, что обсуждение состоится на следующей неделе.

Россия анонсировала новую встречу по транзиту газа через Украину
Фото: sputnik.by

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что новая встреча по вопросу транзита газа через Украину состоится на следующей неделе. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на следующей неделе стороны обсудят технические вопросы. 

"Они [консультации] идут в рабочем порядке, обсуждаются технические вопросы. В первую очередь между "Газпромом", "Нафтогазом" и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний", - сказал Новак.

Напомним, 18 ноября "Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзита газа на один год. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал неприемлемым такое предложение.

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.

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