Бахматюк о деле НАБУ: всем начал руководить Богдан

Бывший владелец VAB банка и "Финансовой инициативы" Олег Бахматюк, которого подозревают в растрате миллиардного кредита НБУ, заявил, что НАБУ объявило его в розыск с подачи главы ОП Андрея Богдана. Об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Это пиар-ход, потому что повестка не вручена, подозрение не вручено, а надо сейчас кричать, что Бахматюк в розыске, чтобы создавать дополнительную проблему. Видимо, такая цель стоит – будем дальше доводить ситуацию до пика", - считает Бахматюк.

Он высказал версию, почему дело против него начали рассматривать именно сейчас.

"Есть несколько причин, которые совпали в желании людей. Первая причина – всем этим начал руководить господин Богдан, дает прямое указание. Мы видели "сливы" по трубе, мы видим как даются указания. Вторая – это совпало, потому что Рябошапке и Касько, который незаконно возбудил дело, надо давать по одной жертве, "дракона надо кормить", правда? Дракона надо кормить и надо назначать виновных", - рассказал Бахматюк.

"Был суд у Сытника по поводу его коррупции, где, вы знаете, советник второй подозреваемой, моей родной сестры, дает показания, который был перенесен. Может, он мне таким образом привет передает, Сытник, через своих подчиненных, потому что это же только постановление следователя. А сейчас суд должен принять решение и мы надеемся, суд будет объективен в том, что мы готовы к сотрудничеству", - добавил бизнесмен.

Напомним, 22 ноября Бахматюка объявили в розыск. Статья обвинения - ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

В октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банк), но правление Нацбанка выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB.

Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк, бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие.