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Трибунал указал в названии дела против России факт задержания трех украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль

"Итак, РФ не удастся скрыть факты и свои нарушения от широкой общественности и исказить историю".

Трибунал указал в названии дела против России факт задержания трех украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль
Елена Зеркаль
Фото: bbc.com

Отныне дело Украины против России в Арбитражном трибунале в Гааге имеет название "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал", - написала Зеркаль в Facebook.

Она отметила, что 22 ноября был получен первый процедурный приказ Арбитражного трибунала, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража.

"Положительным можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс. Согласно расписанию, мы должны представить свой Меморандум за 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше. И с момента подачи нами Меморандума у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции", - добавила дипломат.

Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний, а выступления агентов будут открытыми. Относительно доступа общественности к остальным слушаниям решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний.

"Итак, РФ не удастся скрыть факты и свои нарушения от широкой общественности и исказить историю. Конечно, это дело не будет очень быстрым, но уверена, что за достоинство и свободу надо бороться до конца", - резюмировала Елена Зеркаль.

Напомним, три украинских корабля "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" с 24 членами экипажей были обстреляны и захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Генеральный штаб ВСУ опубликовал запись переговоров российских военных, которые участвовали в захвате. На этих записях говорится, что команда таранить украинский буксир "Яны Капу" поступила от руководства Пограничной службы ФСБ России.

Моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли еще 25 мая. Россия это требование игнорировала, как и требования Украины.

Воронченко говорил, что Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.

18 ноября сообщалось, что Россия вернула Украине суда. Министр обороны Андрей Загороднюк расценил этот шаг как выполнение решения Морского трибунала.

20 ноября корабли прибыли в военную гавань города Очаков Николаевской области.Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко рассказал про плачевное состояние кораблей. По его словам, россияне сняли с кораблей все что только можно,включая унитазы, плафоны и даже розетки. ФСБ опровергает эти сведения.

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