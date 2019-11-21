РФ не вернула оружие и боеприпасы, изъятые у украинских моряков в ходе захвата кораблей

Россия не вернула оружие и боеприпасы, изъятые у экипажей украинских кораблей "Никополь" и "Бердянск" и буксира "Яны Капу", захваченных в ноябре 2018 неподалеку Керченского пролива.

Их оставили в Москве в качестве вещественных доказательств по делу о "незаконном пересечении границы", которое ведется в России. Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов, передает "Интерфакс-Украина".

"Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам и радиоонавигационное оборудование. Также морякам не вернули изъятые у них сотовые телефоны, флешкарты, электронные накопители. Все это осталось в качестве вещественных доказательств в России", - заявил он.

Российские правоохранители, по словам Полозова, оставили себе даже одежду и нательные крестики с цепочками моряков. Адвокат подчеркнул, что украинские судна, которые Россия вернула Украине, также являются вещественными доказательствами и переданы "на ответственное хранение". Это значит, что до окончания следственных действий их нельзя ни использовать, ни ремонтировать.

Напомним, 16 ноября Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль за судами, захваченными в Керченском проливе почти год назад.

Накануне российское издание "Коммерсантъ" сообщило о "принципиальном решении" вернуть корабли Украине. По данным газеты, стороны договорились о передаче кораблей до саммита "нормандской четверки". В то же время МИД России опроверг привязку к конкретным датам и заявил, что Киев мог забрать их в любое время.

Как известно, три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

18 ноября российская сторона передала катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". 20 ноября судна встретили в порту в Очакове Одесской области. При осмотре выяснилось, что у кораблей снято все радиооборудование и даже унитазы и кухонные плиты.