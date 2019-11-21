Одноклассник нардепа Тищенко стал заместителем главы одного из районов Киева

Трамбовецкий не имеет опыта работы в органах местного самоуправления и госслужбе.

Глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко подписал письмо, которым поддержал назначение Андрея Трамбовецкого на должность заместителя главы Святошинской райадминистрации.

По данным общественного движения "Честно", Трамбовецкий - одноклассник народного депутата Николая Тищенко, они вместе учились в 194-й школе на Оболони. В 2019 году Тищенко избрали депутатом Верховной Рады от Святошинского района Киева (219-й округ).

О том, что Трамбовецкий и Тищенко вместе учились, знает также бывший народный депутат Юрий Левченко.

"У меня есть информация, что это одноклассник нардепа Тищенко. Тищенко назначен одним из "смотрящих" по Киеву. Схема состоит в том, чтобы сделать его сначала заместителем, а затем и.о. через отправку нынешнего и.о. в отпуск", - рассказал он.

Кандидатуру Трамбовецкого внес Сергей Пилипчук, который сейчас исполняет обязанности главы Святошинской администрации. По его словам, это "согласованная кандидатура".

Трамбовецкий не имеет опыта работы в органах местного самоуправления или на государственной службе. Последнее место работы - ООО "Металл профиль", где он занимал должность генерального директора.