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Сенцову, Кольченко и еще трем освобожденным политзаключенным купили квартиры в Киеве

Их бывшее жилье осталось на оккупированной территории.

Сенцову, Кольченко и еще трем освобожденным политзаключенным купили квартиры в Киеве
Фото: Макс Требухов

Фонд Виктора Пинчука купил квартиры в Киеве пяти освобожденным украинским политзаключенным Кремля: Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху, Артуру Панову и Алексею Сизоновичу.

Об этом говорится на сайте фонда.

"Фонд Виктора Пинчука приобрел готовые для проживания квартиры с ремонтом, в домах не старше 2004 года, куда жильцы как можно скорее могли бы заселиться вместе со своими семьями. Владельцы жилья выбирали квартиры из нескольких предложенных вариантов в районах Киева, которые были указаны ими как приоритетные", - сообщила пресс-служба Пинчука.

Сенцов, Кольченко, Балух, Панов и Сизонович вернулись в Украину в сентябре 2019 года в рамках обмена 35 на 35. Все они до заключения проживали на оккупированных территориях – в Крыму и Луганской областях.

Покупка квартир - социальная нагрузка, которую возложил на Пинчука президент Владимир Зеленский. Раньше бизнесмен купил квартиры в Одессе освобожденным из плена морякам.

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