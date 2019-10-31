СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
Друге задоволення президента: як пройшов інвестиційний форум у Маріуполі
Друге задоволення президента: як пройшов інвестиційний форум у Маріуполі
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
Израиль закрыл посольства по всему миру
Израиль закрыл посольства по всему миру
Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор
Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор
Директор лесхоза в Харьковской области, которого Зеленский приглашал в ОП, задержан на взятке, - нардеп
Директор лесхоза в Харьковской области, которого Зеленский приглашал в ОП, задержан на взятке, - нардеп
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Пять богатейших украинцев за год потеряли $3,8 млрд

Состояние Ахметова сократилось на 20%.

Пять богатейших украинцев за год потеряли $3,8 млрд
Фото: Украина.ру

Владелец группы System Capital Management Ринат Ахметов остается самым богатым бизнесменом Украины с состоянием $9,629 млрд, согласно рейтингу, который составляют журнал "НВ" и инвесткомпания Dragon Capital. Его капитал за последний год сократился на 21%.

Вторую строчку рейтинга занял владелец "Интерпайпа" Виктор Пинчук ($2,310 млрд, -14%). Замыкает тройку богатейших владелец "Смарт-Холдинга" Вадим Новинский ($1,767 млрд, -22%).

Далее расположились: совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский ($1,480 млрд, -8%) и Геннадий Боголюбов ($1,376 млрд, -16%), владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко ($1,253 млрд, +12%), совладельцы "Эпицентр-К" Александр и Галина Гереги ($930 млн, +10%), владелец Group DF Дмитрий Фирташ ($792 млн, +62%), владелец Ferrexpo Константин Жеваго ($744 млрд, -30%), владелец Burisma Николай Злочевский ($686 млн, +8%).

Выпали из топ-десятки Юрий Косюк и Алексей Мартынов.

Суммарный вес "золотой сотни" — $34,8 млрд (на $2,7 млрд меньше, чем год назад), причем $30,6 млрд из них приходится на первые 50 строчек. Топ-5 богатейших украинцев, которые в сумме владеют $16,6 млрд, в этом году потеряли $3,8 млрд.

Большая часть суммы, на которую обеднела сотня за год, это деньги Рината Ахметова. За год его состояние уменьшилось на $2,6 млрд. Больше всех приумножил свое состояние в абсолютном значении Дмитрий Фирташ — на $300 млн.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также