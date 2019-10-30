В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
Депутат "Слуги народа" заявил, что его "заказали криминальному авторитету"
Депутат "Слуги народа" заявил, что его "заказали криминальному авторитету"
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
"Слуги народа" встретили криками "ганьба" выступление Зинкевич в Раде
"Слуги народа" встретили криками "ганьба" выступление Зинкевич в Раде
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
Любить по-немецки
Любить по-немецки
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
Рада ввела штраф за перевозку детей без автокресла
Рада ввела штраф за перевозку детей без автокресла
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Peugeot и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Объединенная компания станет четвертым по величине автопроизводителем.

Peugeot и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Фото: EPA/UPG

Французская автомобилестроительная компания Groupe PSA (Peugeot S.A) и итальяно-американская корпорация Fiat Chrysler Automobiles N.V ведут переговоры о слиянии.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", компании обнародовали короткие пресс-релизы, в которых говорится, что переговоры нацелены на создание одной из крупнейших в мире групп в сфере автомобилестроения.

Подробности сделки не сообщаются.

По данным источников The Wall Street Journal, компании обсуждают слияние равных в виде обмена акциями. Гендиректором объединенной компании может стать гендиректор PSA Карлос Таварес, председателем совета директоров - занимающий аналогичную должность в FCA Джон Элкан.

Совокупная капитализация FCA и PSA составляет около $46 млрд. В прошлом году компании совместно продали 8,7 млн автомобилей, что является четвертым показателем в отрасли. Больше продали только концерн Volkswagen и альянс Nissan-Renault-Mitsubishi (по 10,8 млн) и японская Toyota Motor (10,6 млн).

Интерес двух компаний к слиянию подчеркивает общую тенденцию к консолидации в автомобильной отрасли, поскольку более крупным компаниям проще сокращать расходы и вести разработки в таких перспективных, но затратных сферах, как электромобили и самоуправляемые автомобили.

Напомним, что Groupe PSA принадлежат такие бренды, как Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS. Портфель брендов FCA включает Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Ram Trucks.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также