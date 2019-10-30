Peugeot и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская автомобилестроительная компания Groupe PSA (Peugeot S.A) и итальяно-американская корпорация Fiat Chrysler Automobiles N.V ведут переговоры о слиянии.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", компании обнародовали короткие пресс-релизы, в которых говорится, что переговоры нацелены на создание одной из крупнейших в мире групп в сфере автомобилестроения.

Подробности сделки не сообщаются.

По данным источников The Wall Street Journal, компании обсуждают слияние равных в виде обмена акциями. Гендиректором объединенной компании может стать гендиректор PSA Карлос Таварес, председателем совета директоров - занимающий аналогичную должность в FCA Джон Элкан.

Совокупная капитализация FCA и PSA составляет около $46 млрд. В прошлом году компании совместно продали 8,7 млн автомобилей, что является четвертым показателем в отрасли. Больше продали только концерн Volkswagen и альянс Nissan-Renault-Mitsubishi (по 10,8 млн) и японская Toyota Motor (10,6 млн).

Интерес двух компаний к слиянию подчеркивает общую тенденцию к консолидации в автомобильной отрасли, поскольку более крупным компаниям проще сокращать расходы и вести разработки в таких перспективных, но затратных сферах, как электромобили и самоуправляемые автомобили.

Напомним, что Groupe PSA принадлежат такие бренды, как Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS. Портфель брендов FCA включает Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Ram Trucks.