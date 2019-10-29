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НБУ отменил суточный лимит на покупку валюты для физлиц

Большинство валютообменных операций ниже этой суммы.

НБУ отменил суточный лимит на покупку валюты для физлиц
Фото: Макс Требухов

Национальный банк с 5 ноября отменит суточное ограничение на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами. Оно составляло раньше 150 тысяч гривен в эквиваленте (около 6 тысяч долларов по нынешнему курсу). 

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Регулятор отмечает, что большинство операций по покупке валюты меньше этого лимита, а объемы покупки и продажи валюты населением на сегодня являются соразмерными. Поэтому особого влияния на валютный рынок это решение иметь не будет.

Также НБУ решил отменить требование предоставлять документы, подтверждающие основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.

С начала года НБУ отменил уже больше 30 валютных ограничений.

Например, в феврале населению разрешили покупать иностранную валюту через интернет. Также была введена система инвестирования за границу рамках е-лимитов (до 50 тыс. евро в год для физлиц) без необходимости получения индивидуальных разрешений или лицензий.

Национальный банк намерен продолжить валютную либерализацию.

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