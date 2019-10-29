Гончарук заявил о достижении компромисса с табачными компаниями

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров и крупнейшие табачные компании нашли решение относительно "табачных поправок" в законе о введении единого счета для уплаты налогов и сборов.

Об этом он заявил на инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, передает LB.ua.

"Если комментировать ситуацию с табачными компаниями, мы с ними встретились на прошлой неделе и уже нашли определенное решение, которое, как мы надеемся, будет реализовано", - сказал Гончарук.

Премьер также отметил, что закон о ФОПах вступает в силу через год, и этого достаточно, чтобы его откорректировать.

Он также пообещал встретиться с "представителями недовольной стороны", обсудить недостатки законопроекта, проработать их и предложить парламенту соответствующие изменения.

Напомним, 11 октября British American Tobacco остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. Причиной остановки стал принятый принятый 4 октября Верховной Радой законопроект №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на их товары. Перед вторым чтением в законе появилась поправка нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, согласно которой компании-производители должны продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

Закон еще не подписан.

Ассоциация "Укртютюн" обратилась к народным депутатам с просьбой отменить правку Дубинского.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, в свою очередь, считает, что табачные компании, работающие в Украине, шантажируют правительство закрытием бизнеса с целью улучшения условий.