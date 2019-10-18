British American Tobacco остановила фабрику в Прилуках

British American Tobacco 11 октября 2019 года остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

"Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем что делать. Из-за этого мы остановили производство. Уже вторую неделю фабрика стоит", - цитирует "Интерфакс-Украина" гендиректора табачной фабрики Артема Скрипку.

Причиной остановки производства является принятый Верховной Радой принятый 4 октября законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары. Перед вторым чтением в нем появилась поправка нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, согласно которой компании-производители должны продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

По данным делового издания The Page, финансовый директор фабрики Тарас Павлусь уже направил и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Оксане Нечепорук письмо, в котором просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них.