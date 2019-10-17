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Украина модернизировала газопровод для увеличения реверса из Польши

"Реконструкция поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020".

Украина модернизировала газопровод для увеличения реверса из Польши
Фото: EPA/UPG

Во Львовской области на компрессорной станции "Комарно" завершены строительно-монтажные работы и подключен новый технологический участок трубопровода-перемычки.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Реконструкция увеличит мощность и маневренность транспортировки и поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом работ на объекте, планируется до конца октября.

КС "Комарно" задействована в транспортировке газа через границу Украина - Польша. Проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". В мае Украина и РФ начали переговоры по заключению нового контракта на транзит газа по территории Украины. Новое соглашение должно начать работать с начала 2020 года, однако Нафтогаз и Газпром все еще не согласовали его условия.

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