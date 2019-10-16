МВФ упразднил группу СНГ в своих обзорах

Международный валютный фонд в октябрьском обзоре World Economic Outlook упразднил региональную группу "Содружество Независимых Государств" (CIS).

Об этом говорится на сайте фонда.

Украина, Молдова, Беларусь и Россия теперь включены в группу "Развивающаяся Европа". Остальные восемь стран - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые включены в региональную подгруппу Кавказ и Центральная Азия (CCA), объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA

"Важнейшее для нас изменение в распределении на группы в новом отчете МВФ. Группа CIS/СНГ наконец упразднена. Украина - в группе Emerging and Developing Europe", - прокомментировала это изменение министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, Украина, которая так и не ратифицировала устав СНГ от 1993 года, формально числится в содружестве, но фактически в нем не принимает никакого участия.

С 2014 года Украина взяла курс на формальный выход из СНГ. В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. Он в том числе предусматривал закрытие постоянного представительства Украины в этой организации.