МВФ ухудшил прогноз по глобальной экономике, но улучшил по Украине

Украинская экономика в этом и следующем году вырастет на 3%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3%.

Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook). Еще в июле Фонд прогнозировал рост на 3,2%, пишет "Интерфакс-Украина".

В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,4%, что на 0,1 п.п. ниже того, что прогнозировалось им в июле.

Основная причина ухудшения прогноза - торговая война между США и Китаем. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на прошлой неделе сказала, что мировая экономика к 2020 году потеряет из-за торговых конфликтов около 700 млрд долларов. Это все равно, как если бы вдруг исчезла вся экономика Швейцарии.

В то же время МВФ улучшил свои прогнозы по Украине, отмечает агентство "Украинские новости". Фонд считает, что в 2019 году украинская экономика увеличится на 3% (раньше было 2,7%), а в 2020 году - еще на 3%.

Показатель инфляции к концу 2019 года составит всего 7%, а к концу 2020 году замедлится до 5,6%.

Дефицит текущего счета платежного баланса Украины составит в 2019 году 2,8% ВВП и 3,5% ВВП – в 2020 году.