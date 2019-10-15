С монополией табачников нужно бороться не госрегулированием маржи, а запустив АМКУ, - мнение

"Нет успешных мировых примеров, когда государственное регулирование на замену конкуренции приводило бы к долгосрочным положительным результатам".

Государственное регулирование маржи для оптовых и розничных продавцов сигарет, которое предлагают депутаты от «Слуги народа» Дубинский и Юрченко в законопроекте 1049, - это шаг к уничтожению рыночной экономики и возвращение к советским методам регулирования. Об этом в блоге на сайте «Наші гроші» пишет бывшая государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

По ее словам, такой способ борьбы с монопольным положением компании «Тедис Украины», а именно так обосновывают свою инициативу депутаты - не даст ожидаемых результатов и навредит экономике.

«Оптовикам устанавливают маржу не менее 7%. А это значит, что заработок «Тедиса» не уменьшится, а наоборот увеличится, потому что сегодня его маржа составляет около 4%», - отмечает экс-чиновник.

Более того, эксперт не исключает, что «Тедис» может остаться единственным оптовиком.

«Эта норма фактически запрещает перепродажу сигарет между оптовиками, а значит цепь перепродажи на рынке будет выглядеть следующим образом: производитель - оптовик - розница. Этим единственным оптовиком может остаться «Тедис», у которого могут в очередной раз измениться владельцы, или место монополиста может занять новая компания, у которой маржа уже будет не 4%, а почти вдвое больше», - считает Загребельская.

Эксперт предполагает, что производители могут создавать собственных оптовых продавцов, но и в таком случае монопольное положение оптового рынка сохранится. По ее словам, независимо от формы монополии, в проигрыше будет розница.

«Нет успешных мировых примеров, когда государственное регулирование на замену конкуренции приводило бы к долгосрочным положительным результатам. Конкуренция на рынке не восстанавливается за счет государственного регулирования маржи частного бизнеса", - заявляет Загребельская.

По ее мнению, депутатам следует не заниматься регулированием рынков, а нужно запустить Антимонопольный комитет.

«Если парламент будет бороться с каждой монополией государственным регулированием маржи, то через небольшой промежуток времени мы можем вообще уничтожить рыночную экономику», - резюмирует Загребельская.