На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
ГлавнаяЭкономикаФинансы

"Альфа-Банк" окончательно поглотил "Укрсоцбанк"

Слияние банков прошло по упрощенной процедуре.

"Альфа-Банк" окончательно поглотил "Укрсоцбанк"
Фото: sravnibank.com.ua

Команда "Альфа-Банка" и "Укрсоцбанка" успешно завершила объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка к "Альфа-Банку Украина".

Об этом информирует пресс-служба "Альфа-Банка Украина".

Сообщается, что "Альфа-Банк Украина" стал полным правопреемником всех прав и обязательств "Укрсоцбанка" по отношению к его клиентам, партнерам и контрагентам. Передаточный акт был утвержден 15 октября 2019 года решением общего собрания акционеров "Альфа-Банка Украина" и решением единственного акционера "Укрсоцбанка". Все юридические процедуры, связанные с присоединением и прекращением деятельности "Укрсоцбанка", будут завершены до конца текущего года.

Также решением общего собрания акционеров "Альфа-Банка Украина" было утверждено увеличение уставного капитала банка и выпуск акций банка с целью конвертации акций "Укрсоцбанка".

Реорганизация финучреждений путем присоединения "Укрсоцбанка" к "Альфа-Банка Украины" проводится по упрощенной процедуре, предусмотренной Законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" согласно разрешения Национального банка Украины от 12 сентября 2019 года.

Как известно, на протяжении 2018 года реорганизации путем присоединения по упрощенной процедуре осуществили ПАО "АБ "Экспресс-Банк" и АКБ "Индустриалбанк", а также ОАО КБ "Центр" и ОАО "МТБ Банк".

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S. A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S. A. (ABHH).

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2019 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 6 место (69,41 млрд грн), Укрсоцбанк - 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действующих финучреждений.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также