Украинская делегация отправилась в США на переговоры с МВФ

В течение 14-20 октября в Вашингтоне будет проходить ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Глава Нацбанка Яков Смолий отправился в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка. Во время этого собрания делегация проведет ряд рабочих встреч с представителями МВФ. Об этом сообщается на фейсбуке Национального банка Украины.

Кроме Смолия, к составу украинской делегации присоединятся его заместители - Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

"Во время ежегодного собрания Украинская делегация проведет ряд рабочих встреч с представителями МВФ, Всемирного банка, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных инвестиционных компаний и банков, а также двусторонние встречи с руководителями ряда центробанков", — сказано в сообщении Нацбанка.

Ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка проходить в течение 14-20 октября 2019.

Кроме того, представители украинского центробанка будут участвовать в дискуссии на тему рынка труда, мировой финансовой системы и ее развития.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал эту рабочую поездку.

Кроме того, Гончарук в декабре рассчитывает подписать новую программу сотрудничества с МВФ.

Миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. Министерство финансов заявило, что переговоры с Фондом о новой программе находятся в активной фазе, хотя ранее СМИ сообщали, что миссия покинула Украину без особого результата. При этом, МВФ начал обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования и выступил за ускорение судебной реформы и сокращение роли олигархов в экономике.

21 декабря 2018 Украина получала первый и пока единственный транш по программе сотрудничества с МВФ объемом около $1,4 млрд.