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МВФ выступил за ускорение судебной реформы и сокращение роли олигархов в экономике

МВФ начала обсуждение новой программы поддержки Украины

МВФ выступил за ускорение судебной реформы и сокращение роли олигархов в экономике
Фото: publika.md

Миссия Международного валютного фонда начала обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования и выступила за ускорение судебной реформы и сокращение роли олигархов в экономике. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представительство МВФ.

Обсуждения этой программы будут продолжаться вближайшие недели.

Миссия подчеркнула важность независимости Центрального банка и защиты финансовой стабильности Украины, а также необходимость приложить все усилия для минимизации фискальных расходов, связанных с реорганизацией или ликвидацией банков.

"Подъем экономики на более высокий уровень экономического роста также требует ускорения структурных реформ, что, прежде всего, предусматривает установление верховенства права, в том числе при помощи судебной реформы, и борьбу с коррупцией. Не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, и уменьшение роли государства и олигархов в экономике", - сказано в сообщении МВФ.

МВФ подчеркнула, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности.

Напомним, 26 сентября сообщалось, что МВФ после двухнедельной работы покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров миссии заключить с Украиной новую программу кредитования.

В тот же день Министерство финансов заявило, что переговоры с Международным валютным фондом о новой программе находятся в активной фазе.

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Источник: "Украинские новости"
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