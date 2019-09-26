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ГБР задержало пограничника, который работал на "народную милицию ЛНР"

Пограничнику Лисичанского пограничного отряда объявлено о подозрении в участии в террористической организации.

ГБР задержало пограничника, который работал на "народную милицию ЛНР"
Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в участии в террористической организации пограничнику Лисичанского пограничного отряда.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, житель Луганской области в течение 2014 года входил в состав незаконного вооруженного формирования "народная милиция ЛНР". Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Госпогранслужбе.

Следствием проверяется информация о возможных контактах подозреваемого с представителями террористической организации "ЛНР" и передаче ее членам информации разведывательного характера.

Пограничнику сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее в Луганской области задержали боевика, который подрывал мосты в Лисичанске.

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