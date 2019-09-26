НАБУ отрицает причастность к прослушке директора ГБР

Сытник заявил: "Это не мы".

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что НАБУ не имеет отношения к "прослушке", найденной у директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Это не мы", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, имеют ли отношение детективы НАБУ к установке этой прослушки.

21 сентября Роман Труба сообщил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.

По данным агентства "Украинские новости" вскоре после этого Центральный аппарат Госбюро расследований открыл уголовное производство по факту возможной причастности своих сотрудников к прослушке.

Дело расследуется по части 1 статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

В рамках расследования центральный аппарат ГБР запросил у территориальных управлений информацию о том, расследуются ли дела по факту возможных правонарушений Трубы и главы патронатной службы ГБР Александра Удовиченко и проводились ли в их отношении негласные следственные действия.