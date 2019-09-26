Князев стал советником Авакова

Сергей Князев, который возглавлял Национальную полицию в 2017-2019 годах, после увольнения получил пост советника министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом говорится на сайте МВД.

"Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и на должности председателя Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена на Закарпатье и Ровенщине. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Сергея Князева и команды", - заявил Аваков.

Министр сказал, что решение об отставке Князева - это плановый шаг, и добавил, что Князев продолжит работу в должности советника министра на общественных началах и члена коллегии МВД.

Напомним, что Сергей Князев стал главой Национальной полиции в начале 2017 года после увольнения Хатии Деканоидзе, выиграв конкурс. 25 сентября 2019 года его уволили с этой должности.

Сергей Князев начал свою карьеру в органах внутренних дел в 1992 году с должности милиционера отдела охраны в Белой Церкви. В 1995 году перешел на службу в криминальный блок Белоцерковского городского отдела милиции. С 2008 года Князев руководил милицией Киевской области. В ноябре 2014 года назначен на должность врио замначальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области – начальника криминальной милиции.

В июле 2015 года Князев перешел на должность главы ГУ МВД в Закарпатской области. Назначение произошло после вооруженного конфликта в Мукачево.

В апреле 2016 года Князева перевели на должность главы полиции Ровенской области с задачей навести порядок с незаконной добычей янтаря. В ноябре 2016 Князев был назначен главой Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.