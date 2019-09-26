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Пристайко провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Гремингером

"Украина рассчитывает на дальнейшее привлечение ОБСЕ для решения комплекса вопросов, вызванных продолжающейся агрессией РФ".

Пристайко провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Гремингером
Вадим Пристайко и Томас Гремингер
Фото: mfa.gov.ua

В рамках участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

Пристайко отметил важную роль ОБСЕ как региональной организации безопасности в урегулировании российско-украинского конфликта, прежде всего из-за деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Украина рассчитывает на дальнейшее привлечение ОБСЕ для решения комплекса вопросов, вызванных продолжающейся агрессией РФ", - подчеркнул глава МИДа.

Гремингер подтвердил, что урегулирование кризиса в и вокруг Украины остается приоритетом в повестке дня ОБСЕ, в т.ч. в работе Секретариата организации. Он также заверил, что в рамках своего мандата прилагать для этого все усилия, прежде всего в контексте надлежащего обеспечения и укрепления деятельности специальной мониторинговой миссии в Украине.

"Обсуждая актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и Секретариатом ОБСЕ, министр Пристайко выразил заинтересованность в реализации приоритетных для украинской стороны инициатив с учетом безопасности мандата ОБСЕ, избегая при этом дублирования усилий других международных организаций", - отмечается в сообщении.

Напомним, миссия ОБСЕ начала работу в Украине в марте 2014 года - сначала в Крыму, куда в итоге оккупанты перестали пропускать наблюдателей, а затем и на Донбассе.

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