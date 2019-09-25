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Один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"​ находится в критическом состоянии, - адвокат

У Джемиля Гафарова "рисковая четвертая стадия заболевания почек".

Один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"​ находится в критическом состоянии, - адвокат
Джемиль Гафаров
Фото: memohrc.org

Фигурант второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиль Гафаров находится в критическом состоянии из-за хронического заболевания почек.

За время содержания в СИЗО №5 Ростова-на-Дону его дважды обследовали врачи, но в итоге составляли заключение, согласно которому у Гафарова нет заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

Об этом Крым-Реалии рассказал адвокат Рифат Яхин.

"Еще в марте сразу после задержания я подал ходатайство о медицинском освидетельствовании Джемиля Гафарова из-за болезни сердца и почек, чтобы врачи его обследовали и пришли к выводу о наличии болезней, которые препятствуют содержанию в СИЗО. В июне медосвидетельствование провели, но только по заболеваниям сердца. Это при том, что у Гафарова хроническое заболевание почек четвертой степени. В итоге врачи выдали заключение, что у него нет заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - рассказал адвокат.

После этого Яхин подал в суд на руководство СИЗО в связи с длительными сроками рассмотрения ходатайства о назначении медосвидетельстовования и его некачественного проведения.

На вопрос корреспондента "находится ли Гафаров в критическом состоянии", адвокат ответил: "У него рисковая четвертая стадия заболевания почек, конечно - это критическое состояние здоровья".

По словам Яхина, когда он в сентябре посещал Гафарова в СИЗО, тот жаловался, что "у него опухли ноги и проявилась подагра". Кроме того, сотрудники изолятора "выборочно" передают Гафарову необходимые для лечения препараты.

На данный момент публичных комментариев представителей ФСИН по Ростовской области, а также представителей СИЗО нет.

Напомним, 27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму массовые обыски в домах крымских татар и задержали 25 человек. 23 крымчан вывезли в Россию, один содержится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Ячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Задержанным фигурантам дела суд постоянно продлевает аресты.

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