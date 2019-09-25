Встреча проходит в рамках визита президента Украины в США для участия в Генассамблее ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Встреча проходит в рамках визита президента Украины в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Также об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Twitter.

President @ZelenskyyUa & @realDonaldTrump have just started their meeting in New York pic.twitter.com/dhI4V7PREU — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 25, 2019

Трансляцию встречи ведет телеканал "112 Украина".

Владимир Зеленский пригласил Трампа в Украину, а Трамп вспомнил о конкурсе красоты.

"Знаю, что вы в Украине еще не были и ваш предшественник, как бы это сказать, не нашел времени для поездки в Украину. Поэтому можете ли вы пообещать, что приедете вы Украину?", - спросил президент Украины.

"Постараюсь. Я знаю людей из Украины. Это очень добрые люди. Несколько лет тому назад я принимал участие в организации конкурса красоты, я также виделся с украинцами. Я всегда мечтал лучше узнать об Украине", - ответил президент США.

Как сообщалось, президент Зеленский находится с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита он выступил с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН.