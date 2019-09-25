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Трамп просил Зеленского помочь с обнаружением сервера со взломанной почтой Демпартии

"Этот сервер, как говорят, размещён в Украине".

Трамп просил Зеленского помочь с обнаружением сервера со взломанной почтой Демпартии
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп спрашивал Владимира Зеленского о возможном местонахождении сервера со взломанной почтой Демократической партии.

Об это он упомянул в телефонном разговоре с президентом Украины, текст которого сегодня опубликовал Белый Дом

"Я бы просил вас оказать нам одну услугу, так как наши страны прошли через многое и Украине многое об этом известно. Я бы просил вас разобраться, что произошло во всей этой ситуации с темой Украины. Они говорят Crowdstrike (компания, которая занималась расследованием взлома российскими хакерами сервера Национального комитета Демпартии США, - ред.)... Мне кажется, один из ваших богатейших людей... Этот сервер, как говорят, размещён в Украине", - сказал Трамп.

"Много чего произошло во всей этой ситуации. Я бы хотел, чтобы Генпрокурор США позвонил вам и вашим людям. И мне бы хотелось, чтобы вы возглавили этот процесс. Как вы вчера видели, этот полноценный бред окончился отвратительным представлением спецпрокурора Роберта Мюллера. Оно было полностью некомпетентным. Но как говорят, много чего в его расследовании берет своё начало в Украине. Чтобы вы ни сделали, важно, чтобы вы это сделали по возможности", - добавил президент США.

Зеленский ответил, что для него очень важно сотрудничество с США по любым вопросам.

"Да, для меня очень важно, как и то, что вы упомянули ранее. Для меня как президента очень важно, и мы открыты для любого будущего сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной", - сказал он.

Напомним, В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. 

Сокращенная версия доклада Мюллера была опубликована в апреле. Он пришел к выводу, что Россия неоднократно вмешивалась в выборы 2016 года и что предвыборная кампания Трампа имела многочисленные контакты с российскими официальными лицами, но не установила преступный сговор с Москвой.

В результате расследования были предъявлены более 100 обвинений в отношении 34 физических лиц и трех компаний.

В отчете Мюллера говорится о двух доказанных эпизодах вмешательства России в выборы - с помощью "фабрики троллей" близкого к Владимиру Путину бизнесмена Пригожина и хакеров, взломавших по приказу РФ серверы Демократической партии и опубликовавших через WikiLeaks почту избирательного штаба Хиллари Клинтон.

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