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Кабмин назначил врио главы Госгеонедр директора департамента геологического контроля службы

Ранее должность главы Госгеонедр занимал Олег Кирилюк.

Кабмин назначил врио главы Госгеонедр директора департамента геологического контроля службы
Фото: 24tv.ua

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы геологии и недр директора департамента геологического контроля службы Вадима Гончаренко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение утверждено распоряжением Кабмина №843-р от 25 сентября 2019 года.

25 августа, Кабинет министров уволил Олега Кирилюка с должности главы Государственной службы геологии и недр. Кирилюк с мая 2017 года возглавлял Госгеонедр с приставкой временно исполняющего обязанности. В марте-2019 был утвержден в этой должности.

Напомним, 4 сентября сообщалось, что Государственная служба геологии и недр по результатам шести проведенных электронных аукционов через систему ProZorro продала 26 участков на полмиллиарда гривен.

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