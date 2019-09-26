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В Кабмине намерены создать рабочие группы для борьбы с коррупцией

В рабочие группы войдут и представители общественных организаций.

В Кабмине намерены создать рабочие группы для борьбы с коррупцией
Фото: Александр Рудоманов

В Кабинете министров вместе с представителями общественных организаций намерены создать рабочие группы для борьбы с коррупцией в разных отраслях. Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет во время конференции, посвященной антикоррупционным мерам, передает "Укринформ".

"По каждому проекту мы сможем сформировать совместную рабочую группу, которая будет состоять из представителей правительства и гражданского общества", - отметил Дубилет.

Координаторка правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" Оксана Величко подчеркнула, что 110 общественных организаций описали 139 необходимых антикоррупционных мероприятий в разных сферах.

«Каждое антикоррупционное мероприятие имеет описание проблемы и решения, шаги, которые необходимо предпринять, чтобы преодолеть ее. Предложенные 139 кратких описаний антикоррупционных мероприятий не являются исчерпывающими с точки зрения количества и рецептов решений», - отметила она.

По словам Величко среди коррупционных схем, которые необходимо искоренить, является затягивание с принятием решений институтами и органами власти, вынуждает бизнес обращаться к посредникам для «решения вопросов».

«Например, были жалобы, что Госавиаслужба затягивает с рассмотрением вопроса об определении допустимой высоты зданий вокруг аэропортов, и строители вынуждены искать людей, которые помогут ускорить решение вопроса», - сказала она.

Она добавила, что для борьбы с отраслевыми коррупционными схемами необходимы мобильные эффективные команды, которые бы включали в свой состав и государственных служащих, и общественных деятелей, и экспертов.

Напомним, 31 августа Зеленский внес законопроект о перезапуске Нацагентства по предотвращению коррупции. Он предложил п изменить форму управления НАПК, обязать руководство своего Офиса подавать е-декларации, а также сократить госфинансирование политических партий.

Кроме того, в сентябре Верховная Рада в первом чтении прийняла законопроект о денежном вознаграждении обличителей коррупции. Согласно ему, обличителям коррупции будут гарантировать защиту и конфиденциальность, а также материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

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