Рада приняла в первом чтении законопроект о денежном вознаграждении обличителей коррупции

На сообщениях о крупной коррупции можно будет заработать.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1010 о денежном вознаграждении обличителей коррупции.

За него проголосовали 283 народных депутата.

Согласно законопроекту, обличителям коррупции будут гарантировать защиту и конфиденциальность, а также материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

"Предлагается перейти к практике ведущих европейских стран и предусмотреть возможность материального вознаграждения для тех лиц, которые разоблачают коррупционеров. Она предусматривается, когда речь идет о суммах, которые более чем в 5000 раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан, то есть 0,5 млн долларов. Разоблачители будут получать 10%, но не больше чем 300 необлагаемых минимумов", - сказал во время представления законопроекта нардеп Федор Вениславский.

По словам депутатки Анастасии Красносельской, в 2018 году Национальное антикоррупционное агентство получило более двух тысяч сообщений о коррупции.

"Знаете, что они сделали с этими сообщениями? Ничего! Они почти их не проверяли. При этом в 90% органов власти вообще нет каналов для сообщения о коррупции, от разоблачителей", - сказала депутат.

"Если разоблачитель, сообщая о коррупции, подвергается нарушению трудовых прав, идет в суд и требует защиты, только 1 из 10 по действующему законодательству может получить такую защиту. Такая ситуация приводит, что обличители боятся, или не сообщают, или это не становится материалами уголовного дела и мы не привлекаем коррупционера к ответственности", - добавила она.

Напомним, что 11 сентября Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке НАПК.