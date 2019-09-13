Несчастные люди больше подвержены популизму, - исследование

Ключом к удовлетворению электората является счастье, а не экономическое процветание.

Во время 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии были представлены результаты всемирного исследования счастья и политических предпочтений.

Оно проводилось в 15 странах мира на шести континентах по заказу Фонда Виктора Пинчука компанией Schoen Consulting и Джорджем Вардом из Массачусетского технологического института.

Исследование показало, что обычные люди хотят, чтобы их правительства ставили в основу политику счастье населения. Это может свидетельствовать о резком уходе от распространенного мнения о том, что экономическое процветание - это ключ к удовлетворению электората.

Эти результаты также свидетельствуют о том, что чувство несостоятельности избранных лидеров сосредоточиться на счастье является общим среди популистически настроенных граждан, а правительства, которые не ставят счастье на первое место, рискуют быть сметенными популистской волной.

Среди ключевых выводов отчета авторы отмечают следующее:

57,6% участников опроса во всем мире считают счастье и здоровье важнейшими факторами их жизни, даже важнее материальных факторов, таких как прибыль или карьерный успех;

85,4% участников опроса во всем мире ожидают, что их правительства будут играть активную роль в увеличении счастья своих граждан;

хотя США и страны Западной Европы являются одними из самых счастливых в мире, одновременно они у них самые пессимистические взгляды на счастье будущих поколений;

популистские настроения очень распространены; данные свидетельствуют о том, что около 22% населения имеют глубокие популистские убеждения;

более счастливые люди гораздо чаще одобряют деятельность лидера нации и в конце концов голосуют за переизбрание руководящих партий; в то же время несчастные люди гораздо чаще имеют глубокие популистские убеждение, что свидетельствует о том, что низкий уровень благосостояния может быть одним из факторов распространения популизма.

"Счастье предлагает радикальную политическую историю, которая концентрирует внимание на настоящих и конкретных вопросах жизни людей. Это убедительный новый нарратив и крайне необходимый способ сблизить людей в борьбе за лучшее будущее", - прокомментировал результаты исследования Пинчук.