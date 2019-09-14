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Кернеса оштрафовали на 1921 гривну за неявку в суд

Суд рассматривает три апелляции на закрытие дела против мэра Харькова и его охранников касательно пыток.

Кернеса оштрафовали на 1921 гривну за неявку в суд
Фото: Макс Левин

Мэр Харькова Геннадий Кернес должен уплатить штраф за неявку в Киевский районный суд Полтавы, который рассматривает три апелляции на закрытие дела против него и двух его охранников касательно пыток.

Об этом сообщает Укринформ.

"Кернес снова не явился в суд. По электронной почте он сообщил, что подписывает меморандум о модернизации города. Прокурор, в свою очередь, просил применить к нему принудительный привод и денежное взыскание - за неявку в суд без уважительных причин. Ходатайство прокурора частично удовлетворено: на обвиняемого Кернеса наложено денежное взыскание в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в размере 1921 грн", - отметили в суде.

Очередное заседание суда состоится 18 октября.

Напомним, Кернес и два его охранника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса.

Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев. При этом Кернес лично избивал активистов.

10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело против Кернеса и его охранников - "в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу".

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