Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
"Слуга народа" намерена провести местные выборы в апреле 2020, - источник
"Слуга народа" намерена провести местные выборы в апреле 2020, - источник
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
ГлавнаяПолитика

Разумков: Рада - не ксерокс

"Парламент работает быстро, эффективно, но не теряет свою субъектность"

Разумков: Рада - не ксерокс
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не считает, что парламент Украины теряет свою субъектность.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, комментируя скорость, с которой депутаты голосуют законопроекты.

"Пока что все в порядке, будем надеяться, что так будет и дальше. И результативные голосования это показывают - 250, 300, 341 голос. Парламент работает быстро, парламент работает эффективно, но это не значит, что парламент теряет свою субъектность", - считает Разумков.

Он отметил, что Украина остается парламентско-президентской республикой, а Верховная Рада, как была, так и останется местом для дискуссий.

"Сегодня говорили о каком-то ксероксе, но это точно не про нас", - сказал Разумков.

Напомним, что Верховная Рада пока что не смогла принять только один законопроект. В нем предлагалось прекратить действие почти всех советских законов и государственных актов, которые остались со времен УССР.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также