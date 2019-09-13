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Украина хочет провести следующие местные выборы в том числе в ОРДЛО

"У них уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем".

Украина хочет провести следующие местные выборы в том числе в ОРДЛО
Денис Пристайко
Фото: day.kyiv.ua

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

"Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Также он добавил, что "формула Штайнмайера", которая будет обсуждаться на ближайшей встрече "нормандской четверки", согласовал еще президент Петр Порошенко.

"Формулу Штайнмайера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме. В ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или победе", - сказал он.

Напомним, что очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. При этом, по неофициальной информации, рассматривается возможность их проведения в апреле 2020 года.

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