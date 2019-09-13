У "Слуги народа" уже есть претенденты в новый состав ЦИК

У фракции "Слуга народа" уже есть 35 претендентов на должности членов Центральной избирательной комиссии, однако шорт-лист еще не сформирован. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу фракции Давида Арахамию.

"Мы понимали, что рано или поздно ЦИК будет перезагружена. И у нас был длительный процесс рекрутинга. У нас сейчас есть 35 кандидатов, кажется, из которых нужно сделать шорт-лист, чтобы люди выглядели нормально с профессиональной точки зрения, с общественной точки зрения, которые могут нормально защищать интересы избирателей", - сказал он.

Фамилии претендентов он отказался назвать, однако отметил, что среди них нет действующих нардепов.

По словам Арахамии, при квотном принципе распределения нового состава ЦИКа, большинство членов будет делегировано "Слугой народа".

Относительно предоставления мест в ЦИКе представителям фракций, которые не голосовали за отставку предыдущего состава комиссии ("Голос" и "ЕС"), Арахамия отметил, что "Голосу" дал бы место.

Напомним, сегодня, 13 сентября Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию.

За это решение в целом проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых. Проголосовали "за" 244 членов фракции "Слуга народа", 33 членов ОПЗЖ, 20 членов "Батькивщины", 15 представителей группы "За будущее" и 29 внефракционных депутатов. "Голос" и "Европейская солидарность" не поддержали роспуск ЦИК.