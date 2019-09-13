Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский

Фото: Соня Кошкина

Олигарх Игорь Коломойский впервые пришел на ежегодную встречу Ялтинской экономической стратегии, которая проходит в Киеве.

На вопрос корреспондента LB.ua, почему его не было с утра, когда выступал президент Владимир Зеленский, Коломойский ответил так: "Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне [он] приятен, но, может, я ему неприятен".

Коломойский также рассказал, что встреча с Зеленским в Офисе президента состоялась не по его инициативе. "Пригласили", - сказал олигарх.

По его словам, на этой встрече не обсуждались дела парламента.