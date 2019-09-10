Президент Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-главой Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Фото: Офис президента

Сообщается, что в Офисе Президента стороны обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере.

В ОП напомнили. что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.

Как сообщалось, во время выступления на Бизнес-форуме Зеленский заявил, что Коломойский будет вкладываться в инфраструктуру Донбасса, но еще об этом не знает.

Ранее Коломойский предлагалснять с России часть санкций, которые касаются Донбасса.