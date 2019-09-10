Загорий о Коломойском: учителя должны быть плохими

Владелец фармацевтической фирмы “Дарница” Глеб Загорий утверждает, что вынес урок из корпоративного конфликта между группой "Приват" и 2Дарницей" в 2009 году и даже может назвать совладельца группы “Приват” Игоря Коломойского своим учителем. Об этом он заявил в интервью журналисту Андрею Остапчуку, передает РБК-Украина.

"У меня были хорошие учителя в бизнесе. Во-первых, это мой отец. Во-вторых, сверстники отца, которые в свое время начинали с отцом свой путь, но их фамилии я назвать не могу. Отец искренне им доверял, но они оказались плохими ребятами. И третий человек – это Коломойский", - перечислил Загорий.

При этом Загорий уверен, что что самые важные уроки в бизнесе выносятся из негативного опыта.

«Это еще одна штука, которую я понял в возрасте 43 лет. Учителя хорошими не бывают. Учителя должны быть плохими. Они хорошие с точки зрения опыта, который ты получил, но они плохие как персонажи. Если они хорошие – это не про бизнес», - отметил он.

Напомним, Загорий является генеральным директором ФК “Дарница с 2009 года, стоимость компании он оценивает в 700 млн долларов.