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Депутаты решили работать до исчерпания повестки дня во вторник

Рада проголосовала за то, чтобы работать после 18:00.

Депутаты решили работать до исчерпания повестки дня во вторник
Фото: Анна Стешенко

Работа Верховной Рады во вторник, 10 сентября, продлена до исчерпания повестки дня.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, народные депутаты проголосовали за то, чтобы работать после 18:00. Предложение поддержали 299 парламентариев.

При этом Разумков надеется, что нардепы успеют рассмотреть все вопросы до 18:00.

Напомним, сегодня Рада приняла законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)".

Также депутаты планируют рассмотреть законопроекты о реформе прокуратуры.

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