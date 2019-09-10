​Рада сегодня начнёт рассматривать законопроекты об импичменте и реформе прокуратуры

"Сегодня процедура импичмента по сути не прописана в законодательстве".

Верховная Рада сегодня, 10 сентября, начнёт рассматривать законопроекты об импичменте и реформе прокуратуры.

Об этом в кулуарах парламента рассказал замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передаёт корреспондент LB.ua.

"Сегодня процедура импичмента по сути не прописана в законодательстве. Поэтому мы подготовили закон, где процедура импичмента выписана уже досконально", - заявил он.

Корниенко отметил, что во вторник, на утреннем заседании Рада начнёт рассмотрение законопроекта в первом чтении.

"В этом законопроекте, помимо всех процедурных моментов, есть также новация о том, что глава Рады должен будет извиниться перед президентом, если не будет необходимого количества голосов за импичмент", - добавил он.

Также, по словам Корниенко, сегодня парламент рассмотрит законопроект о реформе органов прокуратуры.

Напомним, 29 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект - №1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)".