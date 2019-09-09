На повестке — представление Бюджета на 2020 год и законопроект об импичменте

Верховная Рада будет заседать две недели подряд, на повестке — представление Бюджета на 2020 год и законопроект об импичменте. Об этом на согласительном совете заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент LB.ua.

"Эта неделя у нас пленарная. Думаю, что все политические силы в Верховной Раде вновь покажут, что изменились и могут работать в интересах государства, независимо от политических взглядов", - заявил он.

Разумков сообщил, что комитеты парламента уже внесли предложения к проекту повестки дня работы Рады на второй сессии. Предложено в целом 188 вопросов..

На текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, комитеты подготовили 36 вопросов для рассмотрения.

"Для работы парламента на следующей пленарной неделе предложено 38 вопросов, в том числе государственный бюджет на 2020 год. Напоминаю, что Кабинет министров до 15 сентября должен подать в парламент проект бюджета на следующий год... Надеюсь, это будет общая плодотворная работа парламента и Кабинета министров", - отметил спикер.

В свою очередь, Александр Корниенко от фракции «Слуга народа» сообщил, что одним из ключевых законопроектов, которые должна рассмотреть Рада в течение двух пленарных недель, будет проект закона об импичменте президента. Также уже начата работа над подготовкой изменений в Регламент ВРУ с целью оптимизации сроков рассмотрения законодательных инициатив.

Напомним, на пленарном заседании на прошлой неделе парламент принял законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и еще 7 документов, поданных президентом как первоочередные.