Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области (ДОКУМЕНТЫ)
Суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области (ДОКУМЕНТЫ)
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Порошенко не пришел на допрос в ГБР
Порошенко не пришел на допрос в ГБР
Полиция возбудила дело по факту изнасилования пассажирки Bla Bla Car
Полиция возбудила дело по факту изнасилования пассажирки Bla Bla Car
Чтобы вложиться в необходимый вес Хабиб полностью обнажился на взвешивании
Чтобы вложиться в необходимый вес Хабиб полностью обнажился на взвешивании
Виталий Касько назначен первым заместителем генпрокурора
Виталий Касько назначен первым заместителем генпрокурора
Партия Порошенко обвинила Зеленского в попытке узурпировать власть
Партия Порошенко обвинила Зеленского в попытке узурпировать власть
ГлавнаяПолитика

Разумков предложил на время сессий отбирать дипломатические паспорта у депутатов

"Такое впечатление, что очень многие избиратели в Европе".

Разумков предложил на время сессий отбирать дипломатические паспорта у депутатов
Фото: Макс Левин

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за то, чтобы на время сессии у депутатов отбирать дипломатические паспорта.

Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Я бы на время сессии забирал загранпаспорта и выдавал бы когда человек едет за границу на время командировки. У нас несмотря на то, что происходило в пятницу, в комитетские недели, такое впечатление, что очень многие избиратели в Европе. Я понимаю, что многие выехали, но не столько", - сказал Разумков.

Напомним, по данным Минсоцполитики, на постоянной основе 3,2 млн граждан Украины работают за границей, непостоянно - от 7 до 9 млн человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также