Цемах не является важным свидетелем для процесса по МН17, - Геращенко

Экс-нардеп считает, что боевика надо выдать России в рамках обмена.

Бывший начальник противовоздушной обороны "Славянской бригады" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах не является важным свидетелем для процесса по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

Об этом бывший депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил в ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера.

Геращенко заявил, что он дважды был допрошен Международной следственной группой. Он считает, что следственная группа собрала достаточно доказательств по делу Malaysia Airlines, а Цемаха надо выдать России в рамках обмена.

Экс-нардеп напомнил, что он первым сообщил в соцсетях о катастрофе "Боинга" на Донбассе.

Напомним, 5 сентября в Киеве освободили из-под стражи боевика "ДНР" Владимира Цемаха, выдачу которого России назвали ключевым условием России для обмена.