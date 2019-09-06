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Пророссийский суд Симферополя потребовал принудительно доставить Бекирова на заседание

Крымскотатарского активиста на прошлой неделе освободили из СИЗО под личное обязательство.

Пророссийский суд Симферополя потребовал принудительно доставить Бекирова на заседание
Эдем Бекиров
Фото: UATV

Оккупационный суд Симферополя обязал обеспечить явку принудительным приводом крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого 27 августа выпустили из СИЗО. Об этом сообщает правозащитное движение «Крымская солидарность» со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

"Сегодня, 6 сентября 2019 года, в центральном районном суде города Симферополя было отложено судебное заседание по уголовному делу Эдема Бекирова в связи с его неявкой. Судья Деменок вынес постановление о принудительном приводе подсудимого. Следующее судебное заседание ожидается 13 сентября 2019 года", - сказал Ладин.

Напомним, 27 августа крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО. Центральный районный суд Симферополя постановил изменить меру пресечения Бекирову, переведя его под личное обязательство.

Бекирова задержали в декабре 2018 года на въезде в Крым, куда он направлялся, чтобы навестить 78-летнюю мать и родственников. Российские силовики задержали его по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

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