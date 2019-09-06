Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ
В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
ГлавнаяПолитика

Виталий Касько назначен первым заместителем генпрокурора

Рябошапка начал формировать свою команду.

Виталий Касько назначен первым заместителем генпрокурора
Фото: nv.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября назначил своим первым заместителем Виталия Касько.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Касько уже несколько раз работал в органах прокуратуры.

С 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы был старшим прокурором Генеральной прокуратуры Украины.

В 2005-2007 годах занимался юридической практикой.

Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года.

С 2010 по 2014 годы снова занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году был назначен заместителем генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Касько и еще один заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, прозванные "молодыми прокурорами", считались реформаторами ГПУ и имели поддержку Запада в этом вопросе. При этом США и ЕС неоднократно требовали отставки генпрокурора Виктора Шокина и в конце концов добились ее усилиями вице-президента США Джо Байдена.

После отставки в 2016 году занялся адвокатской деятельностью, в том числе защищал интересы скандальной компании "Трейд Коммодити", из-за чего его попросили уйти из правления Transparency International Ukraine".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также