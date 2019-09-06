Зеленский назначил главу Запорожской ОГА

Фото: telegram/Команда зеленского Виталий Туринок (справа)

Президент Владимир Зеленский 5 сентября назначил нового председателя Запорожской обладминистрации.

Об этом говорится в указе №659/2019.

Должность губернатора получил Виталий Туринок, владелец "Ровенского домостроительного комбината", который занимается производством железобетона и бетона. Перед назначением бизнес переписали на жену Туринка Галину.

Представление Туринка в Запорожском облсовете состоялось в пятницу, 6 сентября. На нем присутствовали руководители подразделений обладминистрации, депутаты совета, силовики и представители общественности.

Предыдущий глава Запорожской ОГА Константин Брыль был уволен еще 11 июня. После этого врио губернатора была Элла Слепян, она освобождена от этих обязанностей указом №658/2019.

Напомним, что с момента вступления в должность Зеленский уже назначил новых руководителей обладминистраций в Житомире (Виталий Бунечко), Ивано-Франковске (Денис Шмыгаль), Черкассах (Игорь Шевченко), Херсоне (Юрий Гусев), Киеве (Михаил Бно-Айриян), Северодонецке (Виталий Комарницкий), Ужгороде (Игорь Бондаренко), Львове (Маркиян Мальский), Краматорске (Павел Кириленко).