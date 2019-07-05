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Зеленский назначил нового донецкого губернатора и главу СБУ на Донбассе

Куця сменил Павел Кириленко.

Зеленский назначил нового донецкого губернатора и главу СБУ на Донбассе
Павло Кириленко
Фото: Репортер

Президент Владимир Зеленский 5 июля назначил главой Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, который раньше был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

Александр Куць, занимавший эту должность последний год, уволен, говорится на сайте президента. 

Кириленко всего 33 года.

Он закончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в 2008 году, после чего работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре. С сентября 2017 года получил должность военного прокурора Ужгородского гарнизона.

Также президент назначил нового начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Им стал Владимир Петриченко.

Его предшественник Александра Карпенко ушел на повышение в Киев, став заместителем главы СБУ.

Кадровые изменения утверждены указами президента №481-483 от 5 июля.

Напомним, 26 июня Кабинет министров одобрил восемь кандидатур на должности глав государственных администраций Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областей, предложенных президентом Владимиром Зеленским.

Кириленко стал первым губернатором из этого списка, который был назначен.

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